Ucraina: Picierno, 'da Mattarella richiamo responsabilità, Italia continui a fare sua parte'

Roma, 16 nov. (Adnkronos) - "Va ribadito con risolutezza: la sovranità di un popolo non si esprime nel diritto di portare guerra al vicino. La volontà di avere successo di una nazione non si traduce nel produrre ingiustizia'. Ancora una volta le parole del Presidente Sergio Mattarella riportano il senso di realtà e di responsabilità assente nel dibattito italiano. L'Italia continui a fare la propria parte, si rinnovi subito in Parlamento il sostegno al popolo ucraino contro la criminale aggressione russa: è il momento della chiarezza, della responsabilità e di un impegno più coraggioso di tutte le forze politiche; chi utilizza episodi di corruzione per tessere la tela del disimpegno va isolato perché si dimostra ancora una volta più sensibile agli interessi del Cremlino che a quelli nazionali”. Lo afferma Pina Picierno, deputata del Pd e vicepresidente del Parlamento europeo.