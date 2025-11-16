Ucraina: Lupi, 'impegno Italia non in discussione'

16 novembre 2025 a

Roma, 16 nov. (Adnkronos) - "L'impegno dell'Italia a favore del popolo ucraino non è in discussione, soprattutto ora che gli attacchi russi si sono fatti più intensi e violenti. Abbiamo scelto di stare dalla parte di Kiev e il nostro sostegno resta fermo, con l'obiettivo di arrivare ad una pace giusta. Non dobbiamo mai dimenticare che c'è un aggredito e un aggressore e che aiutare l'Ucraina oggi significa anche difendere l'Europa, il diritto internazionale, i valori di democrazia e libertà”. Lo afferma Maurizio Lupi, presidente di Noi moderati.