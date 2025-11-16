Ucraina: Calenda, 'evitiamo figura da italietta'

16 novembre 2025 a

Roma, 16 nov. (Adnkronos) - Più la situazione si farà difficile in Ucraina più gli asset di Putin nel Governo e all'opposizione si faranno sentire. Così come propagandisti pagati e per convinzione. Il Governo non deve cedere a queste pressioni. È un fatto grave che l'Italia non abbia confermato l'acquisto di armi americane da mandare a Kiev. È il momento di aumentare il sostegno non di diminuirlo. Evitiamo la figura da italietta". Lo scrive su X Carlo Calenda.