Campania: Vietri (Fdi), 'Fico ha abolito la sua povertà'

16 novembre 2025

Roma, 16 nov. (Adnkronos) - "Ha trasformato un garage in abitazione e poi ha approfittato di un condono per una casa al Circeo. Roberto Fico è questo, uno che voleva abolire la povertà e ce l'ha fatta, ha abolito la sua e ora ha casa condonata e barca fino a poco tempo fa ormeggiata a Nisida. L'erede designato di De Luca nel centrosinistra, e già fa ridere così, prima chiede il condono poi si scaglia contro il condono quando a proporre una sanatoria è Fratelli d'Italia che vuole solo sistemare una pendenza che va avanti dal 2003. Una cosa, dopo questi episodi, è chiarissima: a Fico del bene comune non importa niente. A lui interessa soltanto la poltrona”. Lo afferma il deputato campano di Fratelli d'Italia Imma Vietri.