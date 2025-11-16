Campania: Rastrelli (Fdi), 'Fico sguazza nell'ambiguità'

16 novembre 2025 a

a

a

Roma, 16 nov. (Adnkronos) - “Non bastava la vicenda opaca della barca, è infatti notizia di oggi, come riportato dal quotidiano 'La Verità', che il candidato del M5S alla presidenza della Regione Campania ha usato la sanatoria per condonare la sua abitazione al Circeo. Eppure proprio ieri Fico dichiarava che non servono i condoni ma il diritto alla casa. Insomma, c'è chi come Cirielli fa proposte concrete per attuare norme che vadano incontro alle esigenze dei cittadini campani e chi invece sguazza nell'ambiguità, alla faccia della lotta alla casta”. Lo afferma il senatore campano di Fratelli d'Italia Sergio Rastrelli.