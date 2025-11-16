Campania: Carfagna, 'sì aumento pensioni e riapertura condono'

16 novembre 2025 a

Roma, 16 nov. (Adnkronos) - "Sono due proposte che io condivido”. Lo ha detto Mara Carfagna, segretario di Noi moderati, rispondendo, a margine di un'iniziativa elettorale ad Angri, a una domanda sul contributo di almeno 100 euro al mese per chi percepisce le pensioni più basse annunciato in caso di vittoria dal candidato del centrodestra alla presidenza della Campania, Edmondo Cirielli, e sull'emendamento alla legge di Bilancio per riaprire in Campania la sanatoria edilizia del 2003 che la Regione non applicò.

“L'aumento delle pensioni –ha aggiunto Carfagna- si può realizzare, con il Fondo sociale europeo ed è una proposta che incrocia sicuramente la sensibilità di chi, come Noi moderati, si batte per sostenere i più fragili e chi rischia di restare indietro. Quanto alla riapertura dei termini del condono, è una proposta rivolta a ripristinare condizioni di equità a favore dei cittadini campani che non hanno potuto usufruire del condono del 2003 perché una norma regionale, voluta all'epoca dalla sinistra, dal presidente Bassolino, precluse loro questa possibilità. Naturalmente non parliamo di abusi nelle cosiddette zone rosse, di ecomostri, di abusi legati alla criminalità organizzata e alla camorra: spesso si tratta di piccoli abusi di necessità che possono essere sanati sulla base di norme che non sono state applicate soltanto in Campania. Perciò approfondiremo la norma in Senato senza alcun pregiudizio e senza alcuna preclusione, ma anzi –ha concluso Carfagna- con la consapevolezza che l'obiettivo è quello di garantire ai cittadini campani un'opportunità di cui non hanno potuto usufruire nel 2003 a causa delle scelte della sinistra”.