Pd: Schlein, 'non seguiamo propaganda Meloni ma stiamo nel Paese parlando temi concreti'

Roma, 15 nov. (Adnkronos) - "Rivediamoci presto. Non passeremo i prossimi mesi come vuole Meloni e la sua propaganda ma a parlare" dei temi concreti "fuori, nel Paese e con le altre forze della coalizione progressista. Costruiamo l'alternativa insieme. Le cose che diciamo le state già facendo e questo sarà il volto con cui andremo a vincere le prossime elezioni politiche insieme". Lo dice Elly Schlein chiudendo l'assemblea degli amministratori Pd a Bologna.