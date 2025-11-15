Migranti: Conte, 'Meloni responsabile fallimento Albania, accuse a giudici ridicole'

15 novembre 2025 a

a

a

Roma, 15 nov. (Adnkronos) - "Non hanno capito il progetto in Albania perché è scritto male, perché l'hanno scritto contro il diritto europeo e internazionale. Non si può far credere agli italiani che i giudici siano contro il governo. E' ridicolo. Se cerca un colpevole, Giorgia Meloni si assuma la responsabilità: questo progetto è stato scritto male". Lo dice Giuseppe Conte a Sky Tg24.

"E' stato una fuga in avanti -aggiunge- dopo il fallimento del blocco navale che è stata una presa in giro degli italiani, a quel punto lì c'è stato questo tentativo disperato, ma appunto è nato come un tentativo disperato, rabberciato, frettoloso, scritto male. E poi non solo, c'è un presidente del Consiglio che non si assume la responsabilità di dire 'guardate, scusate, ci ho provato, mi rendo conto che però non è compatibile con i regolamenti europeo e adesso cerchiamo di rimediare'. E invece continua a dire 'funzioneranno'. A questo punto non resta che fare una cosa: recuperare quei soldi e utilizzarli dove servono, qui in Italia, per la sicurezza".