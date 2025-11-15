Manovra: Schlein, 'governo parla tanto di famiglia ma taglia welfare e sanità'

15 novembre 2025 a

Roma, 15 nov. (Adnkronos) - Il governo "parla tanto di famiglia mentre taglia il welfare, i fondi, la sanità e la scuola" e "sta facendo il contrario di quello che serve per sostenere le famiglie italiane". Lo dice Elly Schlein chiudendo l'assemblea degli amministratori Pd a Bologna. "Ringrazio i sindaci perché in mancanza delle leggi che anche il centrosinistra non era riuscito ad approvare, hanno messo la faccia e si sono esposti per difendere i figli e le figlie delle famiglie omogenitoriali perché noi le famiglie le proteggiamo tutte nessuna esclusa".