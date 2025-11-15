Manovra: M5S, 'pacchetto sicurezza per le città con fondi da centri flop Albania'

15 novembre 2025 a

Roma, 15 nov. (Adnkronos) - "Di fronte a un'emergenza sicurezza che riguarda tutto il territorio nazionale, il Movimento 5 Stelle guidato da Giuseppe Conte ha presentato un corposo pacchetto di emendamenti alla legge di bilancio che punta a rafforzare il lavoro delle forze dell'ordine, tutelare i cittadini e sostenere i Comuni, soprattutto nelle periferie e nelle aree più critiche. La proposta prevede innanzitutto nuove assunzioni e lo stop all'aumento dell'età pensionabile per tutto il comparto sicurezza". Così in una nota il M5S.

"Il M5S, con un emendamento a firma Patuanelli, propone di recuperare le risorse buttate nei fallimentari centri in Albania per investirli direttamente per la sicurezza delle città, dove aumentano furti, scippi e rapine. Tra le altre misure più rilevanti figurano un fondo da 500 milioni l'anno per il triennio 2026-2028 per un patto di sicurezza urbana con i Comuni e un fondo dedicato alla sicurezza locale e all'inclusione sociale, con attenzione a videosorveglianza in stazioni, parchi e giardini".

"Previsti anche finanziamenti destinati alle Città metropolitane per contrastare la microcriminalità e rigenerare i quartieri vicini alle stazioni ferroviarie e metropolitane. Completano il pacchetto un contributo per valorizzare le periferie e un fondo per i presidi di sicurezza nei locali commerciali lungo le tratte ferroviarie. Un insieme di interventi che punta a rafforzare la sicurezza dei cittadini e la vivibilità dei territori, partendo dalle situazioni più vulnerabili”.