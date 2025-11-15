Italia-Germania: Mattarella, 'emigrati italiani e discendenti hanno unito due Paesi'

15 novembre 2025 a

Berlino, 15 nov. (Adnkronos) - "Ricordiamo l'intesa che settanta anni fa ha sospinto tanti lavoratori italiani a recarsi in Germania: il ruolo che hanno svolto è stato al di là del proprio lavoro, di unione e integrazione crescente tra Germania e Italia, con il loro impegno e con quello dei loro discendenti". Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della cerimonia a Berlino per la consegna del 'Premio dei Presidenti per la cooperazione comunale tra Italia e Germania'. Tra i discendenti di emigranti italiani presenti alla cerimonia Vinicio Capossela, che nell'occasione terrà un'esibizione.