Italia-Germania: Mattarella, 'bene valorizzare Comuni fucine di umanità, migliorano società'

15 novembre 2025 a

a

a

Berlino, 15 nov. (Adnkronos) - "Oggi più che mai le municipalità sono protagoniste di un nuovo capitolo della storia globale. Nel mondo, attraversato da tensioni profonde, geopolitiche e climatiche, da spinte regressive, le città non sono soltanto luoghi in cui riparare, sono fucine di umanità, incontro tra i popoli, nodi di una rete in cui si vivono esperienze che possono migliorare la vita delle nostre società". Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della cerimonia a Berlino per la consegna del 'Premio dei Presidenti per la cooperazione comunale tra Italia e Germania', insieme all'omologo tedesco Frank-Walter Steinmeier.

"Vorrei ancora una volta ringraziare, ma non sarà mai abbastanza, il presidente Steinmeier per questa iniziativa -ha proseguito il Capo dello Stato italiano- e per l'accoglienza oggi in questa splendida cornice di Palazzo Bellevue", che "conferisce solennità al Premio. Sono trascorsi cinque anni dalla prima edizione, nata nel contesto dell'emergenza pandemica, dalla volontà di rendere ancora più intenso il rapporto di solidarietà che ci ha uniti in quelle circostanze drammatiche".

"Giunti a questa terza edizione possiamo riscontrare che quella scelta -valorizzare i Comuni nell'ambito dell'amicizia che unisce i nostri popoli- sia stata una decisione davvero lungimirante. Il Premio valorizza il ruolo dei Comuni e incoraggia le amministrazioni locali a tessere sempre nuovi rapporti con le realtà di altri Paesi, sviluppando così una vera e propria rete di diplomazia comunale. Gemellaggi, rete di cooperazione, scambi culturali, progetti congiunti tra Comuni di Germania e Italia permettono di accrescere la reciproca conoscenza, sviluppando cooperazione e fiducia. La collaborazione tra i Comuni dei due Paesi, unendo le rispettive memorie, identità, aspirazioni, dà ai propri concittadini un esempio tangibile dei benefici che derivano dall'apertura al mondo, dalla condivisione. Le comunità locali -ha concluso Mattarella- in questo modo non sono soltanto ambasciatrici dei valori della propria comunità, ma danno vita ad un modello ricco di fiducia nell'avvenire, che ci unisce nella cornice europea".