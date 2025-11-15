Cerca
Iraq: otto persone morte in scontri tribali

Baghdad, 15 nov. (Adnkronos) - Gli scontri tribali per i terreni agricoli nell'Iraq centrale hanno causato la morte di otto persone e il ferimento di altre nove. Lo ha reso noto un funzionario della sicurezza nella provincia di Wasit. La disputa è scoppiata nelle prime ore del mattino nel villaggio di Kheshan tra membri di una tribù beduina, ha dichiarato il funzionario, chiedendo di rimanere anonimo e aggiungendo che le forze di sicurezza hanno circondato la zona.

