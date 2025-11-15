Diplomazia, Pontecorvo (Leonardo): "Con Brasile rapporto strategico, collaborazione in crescita"

15 novembre 2025 a

a

a

Roma, 15 nov. (Adnkronos) - “Il rapporto tra Leonardo e il Brasile è storico e strategico. Abbiamo l'orgoglio di aver contribuito, con il programma AMX, alla nascita dell'industria aeronautica brasiliana da cui sarebbe poi emersa Embraer”, ha dichiarato Stefano Pontecorvo, presidente del consiglio d'amministrazione di Leonardo S.p.A., intervenuto alla celebrazione della Festa Nazionale del Brasile a Palazzo Pamphilj, sede dell'Ambasciata del Brasile a Roma.

Pontecorvo ha ricordato come la presenza industriale dell'azienda nel Paese sia oggi articolata e consolidata: “Operiamo con Telespazio nel settore delle comunicazioni satellitari e stiamo concorrendo con successo alla fornitura di mezzi di terra Centauro II per l'esercito brasiliano. Per noi il Brasile è un Paese di importanza strategica, anche perché da lì cooperiamo con l'intera America Latina”. Guardando ai prossimi sviluppi della collaborazione, il presidente di Leonardo ha indicato settori ad alto contenuto tecnologico: “Ci sono prospettive significative in campo spaziale, nella cyber e nei sistemi di difesa tradizionali. Il Brasile dispone di un'eccellente base industriale, che ci consente anche di localizzare parte delle produzioni”.