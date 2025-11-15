Campania: Rastrelli (Fdi), 'riapertura condono atto di giustizia'

15 novembre 2025 a

a

a

Roma, 15 nov. (Adnkronos) - "Se Edmondo Cirielli verrà eletto presidente della Regione Campania finalmente verrà fatta giustizia rispetto ad un atto che, a causa dell'inerzia del centrosinistra, non fu a suo tempo portato a compimento. Parlo della sanatoria edilizia del 2003 che restò lettera morta, causando un evidente danno ai tanti campani che sono stati vittime di quello che non esisto a definire un vero e proprio abuso giuridico che ha creato una chiara disparità tra i cittadini della nostra regione e quelli del resto d'Italia". Lo afferma il senatore di Fratelli d'Italia Sergio Rastrelli.

"La presentazione dell'emendamento che riapre infatti i termini della sanatoria del 2003 -spiega- è un atto di giustizia rispetto ad una Regione Campania governata allora dalla sinistra che abbandonò a sé stessi tanti cittadini, costretti dalla necessità abitativa, che avevano presentato la domanda autodenunciandosi e pagando regolarmente le relative oblazioni. Un plauso dunque al candidato Cirielli che ha annunciato che se verrà eletto presidente, farà in modo che la norma vena applicata, riportando una situazione di eguaglianza che fino ad oggi non c'è stata”.