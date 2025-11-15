C.sinistra: Spadafora a Ruffini, 'qui per costruire insieme'

15 novembre 2025 a

Roma, 15 nov. (Adnkronos) - “Io qui con Primavera per costruire insieme un percorso, un percorso che sia inclusivo, aperto e che si ispiri ai valori progressisti e del centrosinistra. Ringrazio Ernesto per l'invito e lo invito io stesso ad aprire un tavolo di lavoro congiunto tra i nostri movimenti per realizzare un manifesto di idee concrete in grado di dare risposte concrete agli italiani e ai delusi del centrosinistra”. Così, l'ex ministro e sottosegretario Vincenzo Spadafora, leader di Primavera, intervenendo alla convention “Più Uno” organizzata da Ernesto Maria Ruffini.