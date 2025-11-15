C.sinistra: Schlein, 'oggi da Prodi, Pd mette al centro problemi persone'

15 novembre 2025 a

a

a

Roma, 15 nov. (Adnkronos) - "Io ascolto sempre con grande attenzione il professor Prodi, lo leggo con attenzione, oggi sono andata a trovarlo. Oggi ne parlavamo proprio con i sindaci, in realtà loro stanno già facendo cose importanti per migliorare la vita delle persone. Si è tanto parlato di quali sono i motivi per cui in New Jersey, in Virginia, a New York i Democratici americani abbiano vinto: certamente al centro c'è il costo della vita che è rincarato, ma pure gli asili nido gratis, il trasporto pubblico locale gratuito. Sono cose che i nostri amministratori, nella loro concretezza, stanno già facendo". Lo ha sottolineato la segretaria del Pd, Elly Schlein, ospite di 'In altre parole' su La7.

"In Emilia Romagna e in Toscana -ha spiegato- hanno reso gli asili nidi gratuiti grazie all'uso dei fondi europei, perché sappiamo abbatte le diseguaglianze tra bambini. Quando mancano i nidi purtroppo sono le donne a rinunciare a lavorare e non è solo ingiusto è anche antieconomico. Quindi rendere gratis i nidi vuol dire sostenere i bambini contro la povertà educativa, ma vuol dire anche aiutare le famiglie concretamente e sostenere l'occupazione femminile, il che farà bene anche alla crescita".

"L'altra cosa è quella del trasporto pubblico, che in alcune regioni, la Campania ad esempio, è stato reso gratuito per le studentesse e gli studenti, aiutando le famiglie a risparmiare 600 euro e provando anche a spingere una cultura della mobilità sostenibile. Credo che queste siano semplicemente proposte che parlano dei problemi concreti delle persone", che, "stanche, molto spesso che tornano a casa da un lavoro sottopagato e poco appagante, si trovano a cena e parlano esattamente di questi problemi qua. Quando la sinistra mette al centro i problemi concreti delle persone -ha concluso Schlein- ritrova la fiducia e riesce a tornare a vincere ed è quello con il Partito democratico che stiamo provando a fare".