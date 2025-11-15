C.sinistra: Schlein, 'nostri sindaci dimostrazione che 'si può fare', così si vince'

15 novembre 2025 a

a

a

Roma, 15 nov. (Adnkronos) - "Dopo alcune buone notizie che vengono dagli Stati Uniti, si è aperto un dibattito su come si convincono le persone a tornare a votare. Ecco noi dove governiamo abbiamo nidi gratuiti, abbiamo il trasporto locale gratuito per gli studenti. Ecco, noi lo stiamo già facendo, voi lo state facendo. Siete la dimostrazione che si può fare". Lo dice Elly Schlein chiudendo l'assemblea degli amministratori Pd a Bologna.