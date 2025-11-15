C.sinistra: Ruffini, 'se primarie solo plebiscito, non si va lontano'

15 novembre 2025 a

Roma, 15 nov. (Adnkronos) - “Se una cosa ci insegna la recente elezione del sindaco di New York è la straordinaria partecipazione. Da noi, invece, le primarie – che sono un grande strumento di partecipazione – sono diventate un'opzione invece della regola. Sono convocate solo se convengono a leader che vorrebbero trasformarle a tavolino in plebisciti. Ma così non si va lontano". Così Ernesto Maria Ruffini all'assemblea dei comitati Più Uno.