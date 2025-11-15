Sicurezza: Schlein, 'Meloni ha fallito, reati in aumento'**

15 novembre 2025 a

a

a

Roma, 15 nov. (Adnkronos) - "Basta con lo scaricabarile perché dopo tre anni e mezzo a palazzo Chigi si prendano qualche responsabilità. Giorgia Meloni governa da tre anni e le sue politiche per la sicurezza hanno fallito: i reati sono aumentati. La destra parla di sicurezza ma non produce sicurezza". Lo dice Elly Schlein chiudendo l'assemblea degli amministratori Pd a Bologna.

"L'ordine pubblico non è competenza dei sindaci e non è possibile trasformare la sicurezza in una clava" contro i sindaci "specie se del Pd. Per noi la sicurezza è un diritto e una priorità reale, non un tema da campagna elettorale permanente. E' un tema su cui non inseguire la destra ma avanzare la nostra proposta".