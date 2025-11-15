C.sinistra: circa 600 ad assemblea Ruffini, tanta società civile e qualche politico**

15 novembre 2025 a

Roma, 15 nov. (Adnkronos) - Quasi 600 persone (ne erano previste circa 300), stamattina a Roma al Salone delle Colonne all'Eur per la prima assemblea organizzativa nazionale dei Comitati Più Uno, il movimento fondato nel giugno scorso da Ernesto Maria Ruffini. Una giornata per mettere in connessione i comitati che si sono formati in questi mesi, oltre 300 in tutte le regioni italiane. Una platea variegata, con tanta società civile ma anche alcuni esponenti politici come la vicepresidente del Pd, Chiara Gribaudo, l'ex-M5S Vicenzo Spadafora ed ex-dem 'critici' come la fiorentina Cecilia del Re e Tommaso Ederoclite, già presidente Pd Napoli, che ha dichiarato il voto disgiunto alle prossime regionali.

Poi tanti amministratori locali a cominciare dal sindaco di Iglesias, Mario Usai, che è riuscito ad aumentare la partecipazione al voto in epoca di astensionismo; rappresentanza del mondo studentesco con Angele Mulibinge della Lumsa. E ospiti tra cui il presidente delle Acli, Franco Manfredonia, la direttrice dell'Istituto affari internazionali Nathalie Tocci, Lanfranco Tenaglia, magistrato e consulente su temi del referendum e della riforma costituzionale, Antonio Gaudioso, presidente di Cittadinanza attiva e già protagonista del contrasto al Covid con il Governo Draghi, Bruno Tabacci, Elvio Vito, Giuseppe Sangiorgi.

Grande rappresentanza del mondo cattolico con Rita Padovano, Segretaria San Pio V, Antonio Russo, presidente Osservatorio sulla povertà, Massimo La Pira, presidente associazione La Pira. Si alterneranno sul palco, ciascuno con 3 minuti a disposizione, insieme a tante persone della società civile: avvocati, commercialisti, medici, piccoli imprenditori, docenti, pensionati, studenti. "Un appuntamento -spiegano gli organizzatori- lontano dai riflettori, 'operativo', senza inviti ufficiali, riservato agli iscritti, nulla che faccia pensare a un congresso, passerella e photo opportunity con vip e celebrità, ma 'un'occasione di ascolto di persone che vogliono sentirsi comunità' per un dialogo che si propone di partire dall'ascolto dei problemi concreti, dalle liste d'attesa negli ospedali alla carenza di manutenzione nelle scuole alla sicurezza sociale. Con una colonna sonora scelta con canzoni che parlano di cambiamento, a cominciare da 'Todo Cambia' di Mercedes Sosa".