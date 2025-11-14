Ucraina: Picierno, 'Salvini dimostra di essere quarta colonna di Putin'

14 novembre 2025 a

Roma, 14 nov. (Adnkronos) - “Salvini non si smentisce mai e dimostra di essere, ancora una volta, la quarta colonna di Putin. Mentre Tajani conferma a ore il dodicesimo pacchetto di aiuti a Kiev, il vicepremier leghista parla di 'allungare il percorso di morte', riproponendo la narrazione tanto cara al Cremlino. A questo punto la domanda sorge spontanea: come può Giorgia Meloni presentarsi come la più convinta sostenitrice dell'Ucraina, se poi ha accanto un vicepremier che indebolisce la posizione dell'Italia e rilancia messaggi filorussi? Il problema non è solo di coerenza politica, ma di credibilità internazionale”. Lo afferma in una nota la vicepresidente del Parlamento europeo, Pina Picierno.