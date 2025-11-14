Ucraina: Crippa (Lega), 'da Salvini richiamo al buon senso, notizie destano preoccupazione'
Roma, 14 nov. (Adnkronos) - “Da Salvini arriva un richiamo di buon senso: prima di impegnare altri fondi degli italiani, è indispensabile capire se, mentre i militari ucraini combattevano, qualcuno vicino a Zelensky abbia approfittato della situazione per arricchirsi. Le notizie emerse nelle ultime ore destano forte preoccupazione. L'Italia non può procedere alla cieca: serve chiarezza totale prima di qualsiasi nuova decisione”. Così il deputato della Lega Andrea Crippa, componente della commissione Affari Esteri.