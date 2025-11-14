Torino: Ambrogio (FdI), 'altro corteo studenti degenerato in violenza intollerabile'

14 novembre 2025 a

a

a

Roma, 14 nov. (Adnkronos) - "La manifestazione studentesca di Torino è degenerata ancora una volta in episodi di violenza intollerabile con la scritta ‘Meloni appesa', otto feriti tra i reparti mobili della Polizia impegnati negli scontri in via Sacchi e negli uffici della Città metropolitana, e addirittura un tombino lanciato contro gli agenti in assetto antisommossa durante i tentativi di ingresso alla stazione di Porta Nuova. Fatti che non possono essere liquidati come semplice protesta". Così in una nota il senatore piemontese di Fratelli d'Italia Paola Ambrogio.

"Si tratta di episodi gravissimi - prosegue - che vanno condannati senza ambiguità. Non è dissenso politico, non è rabbia giovanile, ma è una vera e propria deriva aggressiva e incitamento all'odio. Quegli studenti, spesso portatori di bandiere della pace, vivono invece di provocazione".

"Purtroppo episodi simili si moltiplicano, alimentando un clima tossico fatto di insulti e estremismi. Preoccupa il silenzio della sinistra torinese, piemontese e nazionale davanti a questi fatti. Chi crede nella democrazia non può tacere, anzi dovrebbe dare l'esempio senza ambiguità, per isolare chi strumentalizza le piazze. Voglio esprimere inoltre la massima solidarietà e riconoscenza alle forze dell'ordine impegnate per garantire sicurezza e ordine pubblico di fronte a episodi tanto gravi", conclude.