Sicurezza: Iezzi (Lega), 'da sinistra allarmismo, Iv e Pd alterano realtà ma parlano i fatti'

Roma, 14 nov. (Adnkronos) - “La sinistra continua a creare allarmismo e a parlare di emergenze che non esistono. I dati lo dimostrano con chiarezza: nel 2014, ai tempi dei governi Letta e Renzi, i reati erano più numerosi di oggi. Questa è la realtà. Oggi, rispetto a dieci anni fa, i reati sono diminuiti dell'11%. Dispiace per alcuni colleghi di Italia viva e Partito democratico sempre pronti a polemizzare alterando la realtà. Purtroppo per loro davanti ai numeri le chiacchiere e le millanterie non reggono. Parlano i fatti. La Lega, al governo, continua a lavorare con serietà e concretezza per tutelare la sicurezza degli italiani”. Così il deputato della Lega Igor Iezzi, capogruppo in commissione Affari Costituzionali.