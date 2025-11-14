Referendum: Sisto, 'tanti comitati per Sì segnale chiaro volontà cambiamento su giustizia'

14 novembre 2025 a

a

a

Roma, 14 nov. (Adnkronos) - “La riforma non è uno scontro con la magistratura né un braccio di ferro politico. È un intervento pensato nell'interesse dei cittadini e degli stessi magistrati. Si inserisce in una tradizione che va da Calamandrei a Moro e Falcone, un percorso autorevole che Forza Italia porta avanti da trent'anni. La nascita di tanti comitati per il Sì conferma il sostegno di voci insospettabili. Un segnale chiaro che il Paese chiede una giustizia più equilibrata e moderna”. Così il viceministro alla Giustizia Francesco Paolo Sisto, intervenendo al Congresso dell'Aiga.

“Si dice spesso, e a sproposito, che la riforma sulla separazione delle carriere non velocizzi il processo. A questo abbiamo già lavorato e stiamo lavorando ancora con altri strumenti e i risultati lo dimostrano. Il Pnrr è stato, alla fine, un'occasione straordinaria per migliorare davvero i tempi della giustizia”, conclude.