Referendum: Bergamini (FI), 'consultazione non è processo alla magistratura'

Roma, 14 nov. (Adnkronos) - “Sbagliato pensare alla campagna referendaria come un ‘processo al funzionamento della magistratura'. La consultazione è invece un'occasione per mettere al centro il tema della giustizia giusta, cui tutti devono concorrere perché il traguardo finale riguarda il cittadino ed evitare quei mille errori giudiziari commessi ogni anno”. Così Deborah Bergamini, deputata e vicesegretaria nazionale di Forza Italia, in un'intervista a Il Riformista.

“Il Governo ci sta lavorando, basti pensare ai tanti bandi indetti per incrementare gli organici della magistratura entro il 2026 e ai concorsi per il personale amministrativo, senza trascurare il processo penale telematico. La riforma non riguarda direttamente l'efficienza, ma contribuisce a migliorare il sistema attraverso un giudice davvero terzo e imparziale”, conclude.