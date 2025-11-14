Parlamento: manovra e Pdl sul consenso all'Odg di Camera e Senato

14 novembre 2025 a

Roma, 14 nov (Adnkronos) - La sessione di Bilancio e la legge sul consenso nel reato di violenza sessuale sono al centro della prossima settimana di lavori in Parlamento. Alla Camera si riprende lunedì 17 novembre alle 15 con la discussione generale sul decreto migranti in scadenza il 2 dicembre e da inviare al Senato.

Da martedì 18 alle 14 si parte con le discussioni con votazioni e all'Odg ci sono nell'ordine, dopo il Dl migranti, la Pdl sul consenso informato in ambito scolastico, la Pdl sull'assistenza sanitaria degli italiani all'estero, la Pdl sul bracconaggio e le mozioni sulla libertà di stampa. Al termine delle votazioni di martedì inizierà la discussione generale della Pdl sulla modifica dell'articolo 609-bis del codice penale in materia di violenza sessuale e di libera manifestazione del consenso.

Mercoledì 19 novembre dalle 9 in calendario c'è l'esame con votazione della Pdl sul consenso, oltre all'eventuale seguito dell'esame di argomenti non conclusi nei giorni precedenti. Giovedì è prevista discussione generale di una serie di provvedimenti. Al Senato è in pieno svolgimento, con l'esame in commissione, la sessione di Bilancio. Il calendario dei lavori dell'aula non prevede sedute nella settimana da 17 al 21 novembre per le regionali in programma il 23 e 24 novembre.