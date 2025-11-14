Migranti: Gribaudo (Pd), 'centri in Albania un fallimento, spreco di denaro pubblico'

14 novembre 2025 a

a

a

Roma, 14 nov. (Adnkronos) - "Non tornano i numeri: è uno spreco di denaro pubblico che invece servirebbe per esempio a sostenere le famiglie in difficoltà e una crescita economica che non c'è. Questo Governo non ha realizzato niente di utile, anzi si sono solo mossi contro il diritto internazionale, portando avanti una spesa ingente di denaro pubblico e una vergogna dal punto di vista dei diritti umani: è un fallimento totale. Ancora una volta Giorgia Meloni prova a fare la vittima per non ammettere il proprio fallimento e a cercare un altro nemico immaginario. Ma chissà di chi è la colpa, forse delle opposizioni, se finora il piano vergognoso in Albania non ha funzionato?". Così Chiara Gribaudo, vicepresidente del Partito democratico, a L'Aria che tira su La7.