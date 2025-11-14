Manovra: Rizzetto (FdI), 'da Schlein solo propaganda, Governo fa crescere occupazione'

14 novembre 2025 a

Roma, 14 nov. (Adnkronos) - "La segretaria Schlein finge di dimenticare che è stato proprio il centrosinistra, quando era al governo, a lasciare un Paese immobile, un mercato del lavoro bloccato e milioni di famiglie senza risposte. Oggi, grazie al Governo Meloni, l'Italia cresce, crea occupazione e rafforza la propria economia". Così in una nota Walter Rizzetto di FdI, presidente della commissione Lavoro della Camera.

"Questa manovra - prosegue - sostiene le imprese, incentiva la produttività e investe sul capitale umano, vero motore della crescita e della coesione sociale. I dati Istat lo dimostrano: l'export cresce del +2,6% su base mensile e del +10,5% su base annua".

"Sul salario minimo la sinistra continua con la solita propaganda: i salari si aumentano rinnovando i contratti, non sottraendosi ai tavoli per poi scendere in piazza. Il governo lo sta facendo destinando 20 miliardi di euro per i rinnovi contrattuali. Continueremo a lavorare con serietà per un'Italia più forte e più competitiva", conclude.