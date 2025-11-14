Manovra: Pastorella (Az), 'tassa su oro scommessa al buio, stop misure spot'

14 novembre 2025 a

Roma, 14 nov. (Adnkronos) - "Lo sconto sulla tassa per le plusvalenze dell'oro: È una scommessa al buio perché non sappiamo né quanto sarà l'adesione, né quanta sia effettivamente la quantità d'oro in circolazione che verrebbe regolarizzata. Contare su questa copertura è rischioso. E' una sorta di far emergere l'illegale con quello che, in fondo, è un condono". Così Giulia Pastorella, vicepresidente di Azione, a Sky Economia.

"Se proprio si vuole cercare gettito ci sono soluzioni molto più semplici. Io, per esempio, ho proposto il tassametro fiscale per tutti i tassisti d'Italia: se esiste la fatturazione elettronica per i piccoli commercianti, non si vede perché altre categorie debbano restare in una zona grigia. Le manovre degli altri Paesi puntano su innovazione, crescita e produttività. Qui, invece, sembriamo raschiare il fondo del barile per trovare i lingotti sotto il materasso", conclude.