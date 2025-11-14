Manovra: Paita (Iv), '354 emendamenti per togliere tasse e dare opportunità'

14 novembre 2025 a

Roma, 14 nov. (Adnkronos) - "354 emendamenti alla manovra, oltre al pacchetto presentato con le opposizioni, per modificare una manovra che non aiuta il ceto medio e aumenta le tasse a tutti. Per noi le priorità sono chiare: definanziare i centri in Albania per riportare in Italia agenti e risorse oggi impiegati inutilmente all'estero e rafforzare così la sicurezza nelle nostre città, e la Start Tax nata nell'ultima Leopolda, uno sconto Irpef per i giovani, pensato per dare opportunità vere e ridurre la fuga all'estero dei nostri talenti". Così la senatrice Raffaella Paita, capogruppo al Senato di Italia Viva e componente della commissione Bilancio di palazzo Madama.

"Tutti gli emendamenti presentati seguono un'unica direzione: togliere tasse e dare opportunità. Meno tasse per famiglie, giovani e imprese e meno burocrazia: dalla Start Tax, alla cancellazione dell'aumento sugli affitti brevi, alla detassazione di Tfs/Tfr, fino al no bollo auto per i disabili, e più sicurezza nelle città e nelle scuole con risorse per illuminazione, videosorveglianza e prevenzione. Più fondi per sanità, screening e infermieri, sostegni per anziani e disabilità, e investimenti sull'autonomia dei ragazzi con borse di studio, Erasmus, trasporti, 18app e misure per l'accesso alla casa. Un pacchetto di misure per mettere al centro le persone e migliorare una manovra che continua a ignorare le vere emergenze come salari, sanità, caro vita e sviluppo", conclude.