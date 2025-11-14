Manovra: Nevi (FI), 'Landini studi, proposta su oro non è tassa'

14 novembre 2025 a

Roma, 14 nov. (Adnkronos) - "A Landini, che critica qualsiasi cosa venga dal centrodestra, dico solo una cosa: studi un po' di più. Intanto gli diamo una notizia: la 'tassa sull'oro', come la chiama lui, non è una tassa. È semplicemente uno strumento che permette di far emergere mercato nero. Non c'entrano nulla le catenine". Così il portavoce di Forza Italia Raffaele Nevi.

"Grazie a questa norma, il cittadino paga il 13% allo Stato e può vendere il suo oro che, altrimenti, sarebbe interamente soggetto ad una tassazione del 26%. Semplicemente, ripristiniamo una norma che già esisteva e che favorisce l'emersione del sommerso. A lui probabilmente piace solo la patrimoniale. Noi, invece, vogliamo tutelare il risparmio delle famiglie, aiutandole a regolarizzarsi senza depauperare le proprie ricchezze", conclude.