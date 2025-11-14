Manovra: Misiani (Pd), '1600 emendamenti da maggioranza, alla faccia della compattezza'

14 novembre 2025 a

Roma, 14 nov. (Adnkronos) - "In due anni sulla Legge di bilancio la maggioranza in Parlamento è passata da zero emendamenti, (in ossequio ai desiderata di Giorgia Meloni, ai 1.600 presentati quest'anno. Alla faccia della presunta compattezza della destra. E con un bel ciaone alla manovra 'seria ed equilibrata' di Meloni e Giorgetti". Così su X Antonio Misiani, responsabile Economia nella segreteria nazionale del Pd.