Manovra: Iv, 'con Start tax Irpef più bassa per under 40'

Roma, 14 nov. (Adnkronos) - Ridurre le aliquote Irpef per i contribuenti sotto i 40 anni, in modo da agevolare il loro ingresso nel mondo del lavoro e insieme aumentarne il potere d'acquisto. E' l'obiettivo a cui punta la Start tax, la proposta avanzata da Italia Viva con un emendamento alla manovra presentato al Senato. La norma prevede di abbassare del 50% l'aliquota degli scaglioni Irpef per i contribuenti con meno di 25 anni; del 33% per quelli di età compresa tra 25 e 30 anni; del 15% per chi ha un'età compresa tra i 30 e i 40 anni. Le risorse necessarie possono essere ricavate da una razionalizzazione e revisione della spesa pubblica.