Manovra: Gelmini (Nm), 'tra nostri emendamenti anche detrazione libri e apprendistato'

Roma, 14 nov. (Adnkronos) - “Questa è una manovra seria, responsabile, pragmatica, che destina le poche risorse a disposizione lì dove serve, ovvero famiglie, imprese e ceto medio. Come Noi Moderati in parlamento, con Maurizio Lupi, stiamo lavorando per migliorarla ulteriormente. Tra gli emendamenti che abbiamo presentato in Senato ci sono anche la richiesta di detrazione delle spese per i libri scolastici, agevolazioni fiscali per i nonni che si fanno carico delle spese dei nipoti, un contributo per i lavoratori assunti con contratto di apprendistato, nuovi fondi per dare piena attuazione alla legge sulla partecipazione dei lavoratori agli utili d'impresa. Misure di buonsenso su cui speriamo possa esserci il sostegno anche di altre forze politiche”. Così Mariastella Gelmini, senatrice di Noi Moderati.