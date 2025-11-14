Manovra: Gasparri, 'maggioranza è interprete di istanze e propri obiettivi programmatici'

14 novembre 2025 a

Roma, 14 nov. (Adnkronos) - "In queste ore ci saranno i soliti titoli dei mezzi di informazione sulle migliaia e migliaia di emendamenti alla legge di stabilità. Alcuni parleranno di assalto alla diligenza e useranno i soliti argomenti triti e ritriti. Si tratta di un rito perché bisogna sapere che il Parlamento è in connessione con il Paese e da associazioni, categorie, cittadini, realtà del territorio, arrivano tante sollecitazioni. Tutte giuste ma non tutte sostenibili con risorse pubbliche. Pertanto, la presentazione degli emendamenti è solo un inventario di questioni che meritano attenzione ma che non tutte potranno trovare accoglienza". Così il presidente dei senatori di Forza Italia Maurizio Gasparri.

"Come è fisiologico - prosegue - l'opposizione fa proposte molto più numerose di quelle della maggioranza, ma anche la maggioranza è interprete di tante istanze e di propri obiettivi programmatici, che ripropone attraverso l'iniziativa dei gruppi e dei singoli parlamentari. Già dalla settimana prossima ci sarà il passaggio ai cosiddetti emendamenti segnalati, che restringeranno il campo della discussione e si arriverà al confronto sui temi fondamentali delle tasse, della casa, della sicurezza, delle imprese".

"E altre questioni saranno poi affrontate con provvedimenti specifici. Pertanto, i titoloni consueti non ci spaventano e non devono dar luogo a nessuna campagna demagogica. È normale che le questioni vengano riproposte come una sorta di agenda collettiva del Paese. Molte sono state già risolte egregiamente da un governo che riduce le tasse, difende i più deboli e crea lavoro. Altre verranno risolte dalla legge di stabilità, altre ancora dagli emendamenti che saranno approvati ed altre dall'azione del governo di centrodestra che proseguirà per l'intera legislatura e per i successivi cinque anni dopo la conferma vincente del centrodestra", conclude.