Manovra: Casini, 'serve coraggio senza soldi Pnrr stagnazione, tema patrimoniale regalo a Meloni'

14 novembre 2025 a

a

a

Roma, 14 nov. (Adnkronos) - "La campagna elettorale porta ciascuno a vendere la propria merce. Meloni dice che il suo è il miglior governo esistente, così come per l'opposizione è il peggiore. Lo hanno fatto tutti, Meloni non è la prima. Il problema è che finita la propaganda rimangono i fatti. La realtà è che in questi tre anni abbiamo potuto fare leggi di stabilità conservative grazie ai soldi del Pnrr, cioè dell'Unione europea. Oggi, da qui alla fine della legislatura, questi soldi si sono bloccati, non arriveranno più. Questa situazione sta creando stagnazione, mancanza di crescita. Serviva più coraggio per questa legge di stabilità, soprattutto su sanità e scuola. Davanti a questo c'è una prateria". Così Pier Ferdinando Casini a Otto e mezzo su La7.

"L'opposizione come entità non c'era c'erano le opposizioni: si è sempre presentata in tre tronconi. Oggi Schlein e gli altri stanno provando a passare dalla confusione generalizzata a un'opposizione. Però, attenzione a non fare regali, soprattutto a un governo di questo tipo che guarda all'immagine. Davanti a una sostanzialmente 'non-manovra' l'opposizione introduce il tema della patrimoniale. Potrà avere anche delle validità, ma è l'argomento ideale per Meloni. Se non ci fosse stato avrebbe dovuto inventarselo per polemizzare con l'opposizione e per scaricare su essa la responsabilità di un'eventuale ipertassazione nel caso di vittoria. Attenzione a non fare regali, soprattutto quando non siamo chiamati a decidere una politica governativa. Dobbiamo essere molto più capaci e intelligenti nel costruire un cartello di 'sì', non un insieme di 'no'", conclude.