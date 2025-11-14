Manovra: Avs, 'condono Fdi per campagna elettorale in Campania'

14 novembre 2025 a

Roma, 14 nov. (Adnkronos) - "La destra campana con un emendamento alla manovra di bilancio propone la riapertura del condono edilizio voluto da Berlusconi nel 2003. La cosa incredibile è che dopo venti anni la destra la pensa sempre allo stesso modo. Da FdI una proposta elettorale che strizza l'occhio ai furbi e lascia di stucco gli italiani onesti". Lo afferma il capogruppo dell'Alleanza Verdi e Sinistra Peppe De Cristofaro, presidente del gruppo Misto di palazzo Madama.

"Dopo la legge salva casa di Salvini, ora è Fratelli d'Italia che in piena campagna elettorale regionale a proporre un emendamento che non passerà mai ma che serve per prendere i voti degli abusivi, prosegue l'esponente rossoverde. In Italia, e in Campania, c'è sicuramente un problema abitativo enorme ma, per risolverlo bisogna puntare sugli alloggi popolari, non fare condoni. Quella dei condoni è una vera e propria ossessione della destra. Su molte cose la destra è divisa, ma non sui condoni. Il governo Meloni è il governo dei condoni. Fratelli d'Italia è sempre più il partito degli evasori e degli abusivi", conclude de Cristofaro.