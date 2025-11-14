FI: Ronzulli, 'noi affidabili perché ascoltiamo e accogliamo richieste nostri amministratori locali'

14 novembre 2025 a

a

a

Roma, 14 nov. (Adnkronos) - "Incontrare e confrontarsi con i sindaci di Forza Italia é fondamentale, necessario per un partito che sa ascoltare il battito che arriva da ogni angolo d'Italia, recepirlo, trasformarlo in misure concrete. Solo grazie ai sindaci e agli amministratori locali possiamo percepire il polso dei territori, perché sono il pilastro essenziale nella vita di ogni giorno di ogni cittadino". Lo scrive sui social la senatrice di Forza Italia e vice presidente del Senato Licia Ronzulli, dopo aver incontrato a Bologna, in occasione dell'Assemblea nazionale dell'Anci, i sindaci di Forza Italia.

"La solidità e l'affidabilità di un partito, e in particolare di Forza Italia, si misurano accogliendo le richieste che arrivano dal territorio. Le leggi che scriviamo a Roma hanno senso solo se parlano la lingua dei territori. Grazie a Maurizio Gasparri per aver organizzato questo importante momento di confronto", conclude.