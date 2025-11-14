Commercio estero: Damiani (FI), 'risultati significativi grazie a efficace lavoro Tajani'

14 novembre 2025 a

a

a

Roma, 14 nov. (Adnkronos) - "I dati Istat sulle esportazioni italiane confermano ancora una volta un andamento positivo, a dimostrazione della solidità del nostro tessuto produttivo, che continua a distinguersi sui mercati internazionali. Si tratta di un risultato significativo, ottenuto grazie a una linea d'azione coerente e a un'efficace diplomazia economica che il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha saputo tradurre in iniziative concrete". Così il senatore e capogruppo di Forza Italia in commissione Bilancio Dario Damiani.

"Il suo impegno nel sostenere le imprese, nell'aprire nuove opportunità commerciali e nel mitigare gli effetti delle politiche sui dazi sta dando frutti importanti. Per questo oggi ribadiamo ancora di più il nostro sostegno al lavoro del ministro Tajani e dell'esecutivo, con l'obiettivo di rafforzare ulteriormente la presenza economica e la credibilità internazionale dell'Italia", conclude.