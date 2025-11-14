Campania: Salvini, 'da una parte il nulla Fico dall'altra Cirielli e una squadra che lavora'

14 novembre 2025 a

Napoli, 14 nov. (Adnkronos) - "Da una parte c'è il nulla pneumatico, politico, anatomico, antropologico rappresentato da Fico e dai Cinquestelle e dall'altra parte c'è Edmondo Cirielli e una squadra che ha voglia di lavorare". Lo ha affermato il vicepresidente del Consiglio e segretario della Lega, Matteo Salvini, in occasione del comizio a Napoli a sostegno del candidato presidente alla Regione Campania del centrodestra, Edmondo Cirielli.