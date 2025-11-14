Campania: Bergamini (FI), 'noi asse portante coalizione, Sinistra unita solo da pallottoliere'

14 novembre 2025 a

Roma, 14 nov. (Adnkronos) - “In Campania ce la giocheremo fino in fondo e sono ottimista. Da un lato c'è l'insussistenza di una sinistra messa insieme con il pallottoliere. Dall'altra parte ci siamo noi, una coalizione che esprime da trent'anni un progetto di buongoverno a qualsiasi livello territoriale e di cui Forza Italia è e continuerà a essere l'asse portante. Nel centrodestra siamo la realtà stabilizzante e rassicurante, che respinge le esasperazioni. Oggi questa postura è di nuovo attrattiva e gli elettori ce lo stanno dimostrando". Così Deborah Bergamini, deputata e vicesegretaria nazionale di Forza Italia, in un'intervista a Il Riformista.