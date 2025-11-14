C.sinistra: anche Spadafora domani ad assemblea Ruffini

14 novembre 2025 a

Roma, 14 nov. (Adnkronos) - Sarà presente anche l'ex Ministro e Sottosegretario Vincenzo Spadafora all'assemblea di "Più Uno" organizzata, per domani, a Roma, da Ernesto Maria Ruffini. Lo comunica in una nota l'ufficio stampa dell'associazione Primavera, fondata un anno fa proprio dall'ex ministro.

“La partecipazione di Primavera all'assemblea di "Più Uno" di Ruffini è per portare la nostra esperienza di una politica di confronto e di idee che portiamo avanti da molto tempo. Credo che sia importante sedersi, confrontarsi e dialogare per costruire un soggetto politico a sinistra serio e consapevole. La credibilità deve essere la nostra parola d'ordine, insieme a valori e visione. Ribadisco quello che dico da tempo: non saranno operazioni da salotto o calate dall'alto a riportare i cittadini al voto. Dobbiamo battere l'astensione dimostrandosi seri nell'ascolto delle istanze quotidiane delle persone. Il governo Meloni sta dimostrando tutti i suoi limiti, la scarsa crescita economica, i salari fermi non sono polemiche politiche ma problemi seri a cui dobbiamo dare risposte innovative. Dialogare con "Più Uno" significa mettere insieme le energie migliori”, dichiara Spadafora.