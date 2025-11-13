Ue: europarlametari Avs, 'destra distrugge sostenibilità con estrema destra'

13 novembre 2025 a

Roma, 13 nov. (Adnkronos) - "Oggi al Parlamento europeo abbiamo assistito all'ennesimo tradimento della fiducia dei cittadini: la destra, pur di fare un favore alle multinazionali, preferisce allearsi con l'estrema destra e lasciare indietro tutte quelle imprese che avevano investito su sostenibilità e due diligence. Le modifiche alle direttive Corporate Sustainability Due Diligence Directive e Corporate Sustainability Reporting Directive, infatti, riducono nettamente il numero di imprese coinvolte, annacquano i piani di transizione climatica e abbattono la responsabilità civile delle aziende”. Così le eurodeputate e gli eurodeputati di Alleanza Verdi e Sinistra dopo il voto in plenaria sul pacchetto Omnibus di questa mattina.

“Il nostro – proseguono - è stato un voto convintamente contrario, perché questo pacchetto promette una semplificazione mentre fa l'esatto opposto: uno schiaffo a chi aveva innovato per difendere l'ambiente e i diritti umani. Per le grandi imprese, invece, la sostenibilità rimane un optional”.

“Noi non intendiamo avallare un disegno che tradisce i lavoratori e le lavoratrici stroncando uno strumento essenziale per contrastare la delocalizzazione verso Paesi che non rispettano standard sociali o ambientali. Questi sono tutti colpi alla capacità dell'UE di affermarsi come pioniere nello scenario economico e commerciale internazionale”, concludono.