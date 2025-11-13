Ucraina: Zelensky impone sanzioni contro suo stretto collaboratore Minditch

13 novembre 2025 a

Kiev, 13 nov. (Adnkronos/Afp) - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha imposto sanzioni contro l'uomo d'affari Timour Minditch, considerato suo caro amico e accusato di aver orchestrato uno dei peggiori casi di corruzione degli ultimi anni nel Paese. Le sanzioni contro Minditch e un altro uomo d'affari coinvolto nello scandalo per corruzione nel settore dell'energia prevedono in particolare il congelamento dei loro beni, secondo un decreto pubblicato dalla presidenza.