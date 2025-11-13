Pd: Bonafoni, 'ristabilita solidità finanze, partito in salute'

13 novembre 2025 a

Roma, 13 nov (Adnkronos) - "I risultati raggiunti sul 2x1000 certificano che il PD è un partito in salute e che ha ristabilito la solidità delle proprie finanze. Quest'anno abbiamo raccolto più di 10 milioni e mezzo di euro, che confermano l'ottimo trend registrato anche l'anno scorso". Lo dice Marta Bonafoni, coordinatrice della segreteria del Pd.

"Risorse che vanno ai territori, ai nostri circoli, snodi cruciali del rapporto che il partito deve sempre più mettere in campo nel rapporto con le persone, non solo i nostri iscritti. Tutto questo è frutto di uno sforzo organizzativo collettivo e in primo luogo del lavoro del nostro tesoriere Michele Fina. La credibilità delle nostre proposte e il lavoro di squadra hanno permesso infine di far uscire i dipendenti del partito dalla cassa integrazione ed assicurare nuova linfa al nostro lavoro. Un ottimo viatico per i mesi che ci aspettano", aggiunge Bonafoni.