Milano: cicliste morte su ciclabili, per assessore Granelli due sentenze il 17 dicembre

13 novembre 2025 a

a

a

Milano, 13 nov. (Adnkronos) - Slitta al prossimo 17 dicembre - per dare spazio alle repliche di pubblici ministeri e difese - la doppia sentenza prevista per Marco Granelli, assessore alla Cura del territorio del Comune di Milano, imputato con rito abbreviato davanti al giudice per le indagini preliminari Alberto Carboni. Le accuse di omicidio stradale fanno riferimento a presunte irregolarità nella progettazione e nella realizzazione delle piste ciclabili dove sono avvenuti gli incidenti mortali.

Stamane la pm di Milano Barbara Benzi ha chiesto un anno e 4 mesi per la morte di Veronica D'Incà, 38 anni, che stava pedalando su una ciclabile (priva di cordoli di protezione) in viale Brianza, vicino piazzale Loreto, quando è stata investita da un camion il primo febbraio 2023.

Lo scorso 25 settembre, invece, il pm Mauro Clerici aveva chiesto la condanna a un anno per Granelli per la morte, il 20 aprile 2023, di Cristina Scozia. La 39enne stava svoltando su corso di Porta Vittoria, vicino al Palazzo di Giustizia, quando è stata travolta da una betoniera. Un incidente legato al cosiddetto "angolo cielo" e a una segnaletica stradale ritenuta dalla procura "non conforme". In entrambi i processi sono imputati dirigenti comunali, che rispondono anche loro delle presunte irregolarità, ovviamente anche i due autisti del mezzo pesante.