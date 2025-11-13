Milano: Cassazione annulla interdittiva per Tancredi e Marinoni

13 novembre 2025 a

Milano, 13 nov. (Adnkronos) - La Cassazione, con un secondo provvedimento sull'inchiesta relativa all'urbanistica meneghina, ha "annullato" le misure interdittive per Giancarlo Tancredi ex assessore del Comune di Milano, per l'ex presidente della Commissione per il paesaggio Giuseppe Marinoni e per il manager Federico Pella. La Suprema Corte ha accolto i ricorsi delle difese e ha azzerato qualsiasi misura nei confronti dei tre finiti al centro dell'indagine che avava portato, la scorsa estate, ad alcune misure cautelari.

Bisognerà attendere le motivazioni per chiarire se alla base della decisione ci sia una questione legata alle esigenze cautelari o invece una lettura diversa dell'impianto accusatorio. Stamane, con un altro dispositivo, la Cassazione ha sancito "l'inammissibilità" del ricorso della Procura per l'immobiliarista Manfredi Catella, l'architetto e componente della Commissione Paesaggio del Comune di Milano Alessandro Scandurra e del costruttore Andrea Bezziccheri (l'unico allora finito in carcere).