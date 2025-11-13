Francia: Bergamini (FI), 'non dimentichiamo Bataclan, monito a difendere libertà e identità'

13 novembre 2025 a

Roma, 13 nov. (Adnkronos) - "Dieci anni fa, un terribile attacco del terrorismo islamico sconvolse Parigi, l'Europa e l'Occidente. Ricordiamo le vittime, tra cui la giovane italiana Valeria Solesin, e siamo vicini ai feriti, alcuni dei quali convivono ancora oggi con il trauma e l'incubo di quella notte. L'immagine del 13 novembre 2015 resta quella di una capitale europea sotto assedio, attraversata da un'onda di morte che ha colpito al cuore la nostra libertà e i nostri valori". Così in una nota Deborah Bergamini, vice segretario nazionale di Forza Italia.

"Il dolore di quell'attentato, come di tutti gli altri che hanno ferito l'Europa, è un monito a non retrocedere mai nell'affermazione della nostra identità e nella difesa della libertà, valore irrinunciabile e fondante della nostra civiltà. È doveroso non abbassare la guardia contro la diffusione del fondamentalismo, minaccia costante e insidiosa che punta a colpire le nuove generazioni e a minare le radici dell'Europa", conclude.